محامي قضايا الاسرة في مصر

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تفاصيل الإعلان
نحن نعترف بأن مشاكل الطلاق او حضانة الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة عملائنا. نعي ذلك نعي ذلك جيدا ونعمل علي توفي مناخ مريح, وتقديم يد المساعده لحل كافة مشاكلك. يمكن هدفنا في مساعدتك في الانتقال السلس لمرحله جديده في حياتك فأننا كمكتب محاماه متخصصون في:. 1- دعاوي اثبات نسب 2- دعاوي طلاق. 3- الخلع. 4- دعاوي ثبوت علاقه زوجيه. 5- دعاوي نفقه زوجيه 6- دعاوي حضانه الصغير وحفظه وضمه والانتقال به. 7- دعاوي رؤية الصغير 8- دعاوي المتعه ونفقة العده 9- دعاوي نفقة الصغير واجر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار محمود وجيه
التليفون: 01000642665

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العنوان: 9احمد عرابي المهندسين- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072728
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام- ليفنج و مكيفة بالكامل بجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار

موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار

(للإيجار)

موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي 3نوم 3 ريسبشن 3 حمام مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: فرررررصه ذهبيه بمدينه الشرووق من #شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

فرررررصه ذهبيه بمدينه الشرووق من #شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)

📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعص.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب محاسب قانونى لشركة خرسانة جاهزة بجدة

مطلوب محاسب قانونى لشركة خرسانة جاهزة بجدة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلوب محاسب شروط القبول أن يكون سبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 ريال

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوب تسويق خرسانة جاهزة بمدينة جدة

مطلوب مندوب تسويق خرسانة جاهزة بمدينة جدة

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مندوب تسويق خرسانة جاهزة خبرة من 3 : .
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

16/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

📷عملاء دالتكس ايجيبت الكرام 📷 📷لكل مصانع الاكواب الورقية في مصر والشرق الاوس.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

*مبرمج بلغه الفيجوال بيسك بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس علوم كمبيوتر . خبرة بلغه الفيجوال بيس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) : *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : حاصل عل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه : حاصلى على بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الدعم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: شقة 180 متر جليم علي البحر مباشرة

شقة 180 متر جليم علي البحر مباشرة

(للبيع)

شقق للبيع بالاسكندرية مساحه // 180 متر تشطيب // الترا لوكس بناء // 95 الوضع القانوني // مرخصه وكامل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: شقة 135 متر المندرة علي البحر مباشرة

شقة 135 متر المندرة علي البحر مباشرة

(للبيع)

شقق للبيع بالاسكندرية مساحه // 135 تشطيب // سوبر لوكس بناء // 2006 الوضع القانوني // مرخصه وكامله ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

16/11/2020
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