محامي شركات

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نحن متخصصون تأسيس الشركات، وصياغة عقودها والأنظمة واللوائح الاساسية الخاصة بها تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالعمل التجاري صياغة وتدقيق العقود والإتفاقيات للتواصل من خلال : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01093950433

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- المعمورة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099096
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

(طلب عمل)

مصححة لغوية لمراجعة النصوص والابحاث الانجليزية والعربية مع الحفاظ على المحتوى اونلاين او حسب الاتفاق.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

(طلب عمل)

مصحح لغوى ومدقق لكافة الرسائل الغلمية الماجستير والدكتوراه خاصة الطبية والهندسية وايضا الوثائق العلم.
العنوان:

الجيزة - مصر

450 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: English Teacher - مدرسة لغة انجليزية

English Teacher - مدرسة لغة انجليزية

(للبيع)

الترجمة بالعربي في الاسفل ‎‏WhatsApp or Calls : + 201027155089 ‎‏Started four years ago as an ESL (E.
العنوان:

القاهرة - مصر

5 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: مطعم للإيجار بشارع القصر العينى دورين به كافة الخدمات

مطعم للإيجار بشارع القصر العينى دورين به كافة الخدمات

(للإيجار)

مطعم دورين به كافة الخدمات كهرباء و مياه وغاز على بعد ٢٠٠متر من ميدان التحرير له ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: مجموعة سمكرة واستعدال صاج السيارة

مجموعة سمكرة واستعدال صاج السيارة

(للبيع)

مجموعة سمكرة واستعدال صاج السيارة احجز الان خصم 15% لنهايه الشهر 🔥🤩 تتميز مجموعه الس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: خصم 10 % علي تونجر وباديء دوارة من افضل الماركات الموجودة في السوق 🤩

خصم 10 % علي تونجر وباديء دوارة من افضل الماركات الموجودة في السوق 🤩

(للبيع)

عروض دياموند لسة مكملة 🔥 خصم 10 % علي تونجر وباديء دوارة من افضل الماركات الموجودة في السوق .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,310 جنيه

7/7/2021
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صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع 180م بالشماليات موقع ممتاز علي المنقله.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

940,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: خدمه عملاء

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

خدمه عملاء out door يتم قبول جميع الاعمار لحد اقصى 50 سنه شرط لباقه الحديث شرط والرقي بالتعامل تامين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف شكولاتة خبرة

مطلوب شيف شكولاتة خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف شكولاتة خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تجهيز الشكولاتات بي ان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: تجهيز مناطق العاب الاطفال

تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

قطع اثاث عمراني تصلح في الحدائق العامة, المولات و غيرها تصنيع ايطالي بأعلى جودة اوروبية لمزيد من الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: ترجمة الابحاث العلمية والطبية من عربى الى انجليزى وبالعكس بكفاءة

ترجمة الابحاث العلمية والطبية من عربى الى انجليزى وبالعكس بكفاءة

(طلب عمل)

طبيية حرة تقوم بترجمة كافة الابحاث والتقارير الطبية والعلميم من انجليزى الى عربى وبالعكس نظير 140 جن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

140 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

لو عندك فكرة موبايل ابلاكيشن و عايز تنفذها وبتدور على شركة محترفة يبقى خليك مع تك سوفت ، عشان احنا ف.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم

اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم

(طلب عمل)

مدرسة لغة انجليزية تقوم باعطاء كورس مكثف للمبتدئين بالمنزل نظير 400 جنيه=5 حصص - بفيصل والهرم فقط وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن

مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: مهندس معمارى تصميم وإنشاءات

مهندس معمارى تصميم وإنشاءات

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس معمارى تصميم وإنشاءات خبرة م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/7/2021
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