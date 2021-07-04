محامي تعويضات

(للبيع)
|محامي ومستشار قانوني خبرات واسعة في كل فروع القانون لكل الاعمال والاستشارات القانونية الخاصة بالشركات ورجال وسيدات الاعمال والافراد نقوم بالترافع في كافة القضايا امام جميع المحاكم واقامة جميع الدعاوي والبلاغات ( جنايات - جنح - جنح مستأنفة - قضايا امن الدولة طوارئ - قضايا الشيكات وايصالات الامانة - أسرة - قضايا المواريث - تصفية التركات - تعويضات - ضرائب - مجلس الدولة - مدني - القضايا العسكرية ) يمكنك الآن التواصل : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099795
2 جنيه
2 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
1 جنيه
100 جنيه
100 جنيه