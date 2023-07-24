محامي تأسيس شركات في مصر

الاامستشارك القانوني تخصص قضايا المقاولات وعقود المشاركات والعقود التجارية والحلول القانونية لشركات المقاولات وادارة ملفات الشركات في إنهاء إجراءات القيد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للتسجيل والتجديد والرفع وتاسيس الشركات الجديدة و تسهيل الاستثمارات اشكالها وأنواعها والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من اجراءات تأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذه الشركة من خلال الوكالة القانونية لها 📍حيث نقوم بالمساعدة القانونية للأفراد سواء المصرين او الأجانب او الكيانات الت