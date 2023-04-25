محامي تأسيس شركات في مصر

(For Sale)
|مستشارك القانوني تخصص قضايا المقاولات وعقود المشاركات والعقود التجارية والحلول القانونية لشركات المقاولات وادارة ملفات الشركات في إنهاء إجراءات القيد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للتسجيل والتجديد والرفع وتاسيس الشركات الجديدة و تسهيل الاستثمارات اشكالها وأنواعها والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من اجراءات تأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذه الشركة من خلال الوكالة القانونية لها 📍حيث نقوم بالمساعدة القانونية للأفراد سواء المصرين او الأجانب او الكيانات التجاري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المستئار محمود محمد وجية
|Telephone:
|01148500092
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|Location:
|9احمد عرابي سفنكس المهندسين - الجيزة .- المهندسين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Dollar
|Posting Date:
|10/5/2023
|Ad Number:
|2186174
100 Dollar
100 Dollar
100 Pound
100 Pound
100 Pound
100 Pound
100 Pound
100 Pound