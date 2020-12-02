محامي تأسيس شركات في مصر

تأسيس شركات مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني متخصص في تاسيس الشركات بكل انواعها أولاً شركات الأشخاص ثانياً : شركات الأموال ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة أ- الشركات ذات المسئولية المحددة: ب - شركات التوصيه بالأسهم: ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع: 1- شركة التضامن. 2 – شركة التوصية البسيطة. 3 – شركة المساهمة. 4 – شركة التوصية بالأسهم. 5 – الشركة ذات المسئولية المحدودة #محامي_ شركات _الاشخاص_ في_ مصر #محامي _شركات_ الاشخاص_ بمصر #اشهر_ محامي _شركات _