محامي تأسيس شركات في مصر

(للبيع)
|تأسيس شركات مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني متخصص في تاسيس الشركات بكل انواعها أولاً شركات الأشخاص ثانياً : شركات الأموال ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة أ- الشركات ذات المسئولية المحددة: ب - شركات التوصيه بالأسهم: ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع: 1- شركة التضامن. 2 – شركة التوصية البسيطة. 3 – شركة المساهمة. 4 – شركة التوصية بالأسهم. 5 – الشركة ذات المسئولية المحدودة #محامي_ شركات _الاشخاص_ في_ مصر #محامي _شركات_ الاشخاص_ بمصر #اشهر_ محامي _شركات _
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار محمود وجيه
|التليفون:
|01000642665
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|العنوان:
|9احمد عرابي المهندسين- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074896
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه