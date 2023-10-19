محامي اقامةاجانب في مصر

(For Sale)
|يقدم مكتب مستشارك القانوني (المستشار/ مصطفي محمد طارق) خدمه الاقامه داخل جمهورية مصر العربيه للغير مصريين خلال 48ساعه بجواز السفر فقط و يوجد ايضا لدينا خدمه الVIP لجميع الجنسيات سعودي - كويتي - مغربي - أردني - يمني - فلسطيني - سوري - سوداني - أمريكي - أنجليزي - هندي و الخ. من جميع دول العالم متخصصون في - الأقامه المفتوحه - الأقامه الخاصه - الأقامه العاديه - الأقامه الخماسيه - الأقامه الثلاثيه - الأقامه المؤقته لغير السياحه - الأقامه المؤقته للسياحه و ايضا انهاء اجراءات تأشيره العوده للحجز و ا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المستشار مصطفي محمد طارق
|Telephone:
|01110711244
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|Location:
|9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .- المهندسين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Dollar
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246740
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Pound
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar