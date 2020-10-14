محامي اقامات في مصر

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تفاصيل الإعلان
احصل علي اقامه في 48 ساعه بجواز السفر لدينا نخبه من اكفاء رجال القانون لانهاء اجراءات الاقامه في مصر, اجراءات تأشيره العوده, اجراءات تعديل جواز السفر, انهاء اجراءات الحصول علي الجنسيه المصريه, انهاء اجراءات الزواج في مصر لمزدوج الجنسيه , كل ما يخص السفر و الاقامه و الجوازات متخصصون في - الأقامه المفتوحه - الأقامه الخاصه - الأقامه العاديه - الأقامه الخماسيه - الأقامه الثلاثيه - الأقامه المؤقته للسياحه و ايضا انهاء اجراءات تأشيره العوده انهاء اجراءات الزواج لمزدوج الجنسيه انهاء اجراءات الحصول علي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفى
التليفون: 01110711244

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العنوان: 9 شارع احمد عرابي المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071414
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