محامي اسرة

ماهي حقوق الزوجة عند الطلاق الودي ؟! لو حصل #الطلاق بشكل ودي بعيدا عن المحاكم هل للزوجة حقوق وهل #للزوج أيضا حقوق ؟!.وكيف يتم إنهاء إجراءات الطلاق بشكل #ودي ؟!. لمزيد من الاستفسارات للتواصل : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال: