محامي اسرة

(للبيع)
|ماهي حقوق الزوجة عند الطلاق الودي ؟! لو حصل #الطلاق بشكل ودي بعيدا عن المحاكم هل للزوجة حقوق وهل #للزوج أيضا حقوق ؟!.وكيف يتم إنهاء إجراءات الطلاق بشكل #ودي ؟!. لمزيد من الاستفسارات للتواصل : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01093950433
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098864
2 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
1 جنيه
100 جنيه
100 جنيه