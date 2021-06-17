محامي اسرة

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
دلوقتي كل خدماتك في مكان واحد وهنسهل عليكي انك تاخدي حقك بالكامل علشان متخليش حد يستغلك ولا ياكل حقك ولا يضحك عليكي ابدا تواصلي معانا : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 1093950433

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/6/2021
رقم الإعلان: 2097252
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصة وبعد تخفيض السعر شقة 170م لقطه بموقع متميز بحدائق الأهرام

فرصة وبعد تخفيض السعر شقة 170م لقطه بموقع متميز بحدائق الأهرام

(للبيع)

فرصة وبعد تخفيض السعر شقة 170م لقطه بموقع متميز بحدائق الأهرام وجهه تشطيب مهندس ديكور الدور الثالث.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

695,000 جنيه

17/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

يونيفورم هاوس كيبنج 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه - يونيفورم خدم

يونيفورم عمال نظافه - يونيفورم خدم

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافه - يونيفورم خدم 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2021
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار

(للبيع)

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/6/2021
صورة الاعلان: سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم

اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

اكبر شركة يونيفورم بمصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
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صورة الاعلان: مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج

مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج

(فرصة عمل)

عاجل مقابلات الجمعة 18 يونيو 2021 مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معمارى

مطلوب مهندس معمارى

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس معمارى تصميم وإنشاءات خبرة م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: طلمبات تموين السيارات ولوازم قطع الغيار

طلمبات تموين السيارات ولوازم قطع الغيار

(للبيع)

طلمبات توكهايم _طلمبات تاتسونو _طلمبات وين _طلمبات جلباركو _ميترات_وحدات سحب جلباركو _تاتسونو _محطات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : شيف شاورما . مساعد معلم شاورما . شيف برجر . شيف باستا وم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس

محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس

(للبيع)

محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد…

مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد…

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد… مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد بناء او رخام للعمل فى مصن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018

مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018

(فرصة عمل)

لمزرعة كبرى ببيشة مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018 أن يكون خريج كلية تجارة جامعات حكومية مهم جدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

16/6/2021
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