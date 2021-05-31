محامي اسرة

(طلب عمل)
|يختص المكتب القانوني لدينا ، في قضايا الاسرة ، والمنقولات الزوجية ، وقضايا الدهب وغير ذلك من الامور الهامة . تواصل معانا : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095553
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