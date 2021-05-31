محامي اسرة

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يختص المكتب القانوني لدينا ، في قضايا الاسرة ، والمنقولات الزوجية ، وقضايا الدهب وغير ذلك من الامور الهامة . تواصل معانا : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01093950433

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/5/2021
رقم الإعلان: 2095553
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كمامات طبية kn 95 بفلتر

كمامات طبية kn 95 بفلتر

(للبيع)

متوفر كمامات الصفا . kn 95 .بفلتر . بفلتر . بفلتر بنقول للتأكيد السعر اقل من 7.90 ج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في التجمع الخامس

شقة للبيع في التجمع الخامس

(للبيع)

شقة للبيع 105 م في التجمع الخامس بالاندلس المستثمر الصغير بالقرب من مونتن فيو نصف تشطيب استلام اخر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين تصميم وتسليح

مطلوب مهندسين تصميم وتسليح

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى تصميم وتسليح خبرة من 5 : 8 سنوا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه

شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه

(للبيع)

شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه دور تانى استلام فورى 022.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

✨💃🏼 هوبا رجعنا ليكم وكاسحين المجال 😎 ✨🔥 الكاميرا الي ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,400 جنيه

31/5/2021
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبه

كاميرات مراقبه

(للبيع)

ليه تشتري غالي🙄 ما انت ممكن تشتري من 😅 ايادي مصر للانظمه الامنيه✨ اقوي فريق .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,430 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

عروض الكاميرات دايما مستمره عند #ايادي مصر بنقدملكو. (عرض 8 كاميرات) -4 كاميرا مراقبه داخليه 2.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء و طبيبات اسنان عام

مطلوب اطباء و طبيبات اسنان عام

(مطلوب)

عاجل مطلوب لكبري المجموعات الطبيه بالمملكة العربية السعودية - أطباء أسنان عام - طبيبات أسنن عام خب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين سوشيال ميديا والرد على العملاء

مطلوب موظفين سوشيال ميديا والرد على العملاء

(فرص)

ـ موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء ـ السن من 18 : 55 عام ـ مؤهل م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) :

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف عمومي

مطلوب شيف عمومي

(فرصة عمل)

تعلن كبري الفنادق بالسعوديه عن حاجتها الي -شيف عمومي -يشترط السن لايزيد عن 45 سنة -المقابلات يوم الأ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: خصم خاص على اقوى اله تصوير مستندات زيروكس

خصم خاص على اقوى اله تصوير مستندات زيروكس

(للبيع)

تقدم شركه ارابيا للتجاره خصومات تصل الى 25 % على احدث الالات تصوير مستندات وحش التصوير والطباعه زي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 معلم تحميص بن

مطلوب 2 معلم تحميص بن

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم تحميص بن خبره لا تقل عن 5 سنوات خبره بي طحن و تحميص و.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: شاليهك جاهز ع المفتاح فى جولدن بيتش راس سدر

شاليهك جاهز ع المفتاح فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)

جهز شنطة هدومك وتعالى استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر قريب من حمامات سباحة واكوا بارك و كافي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

30/5/2021
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