(فرصة عمل)
|مطلوب محاميات حديثي التخرج جدول عام للعمل بمكتب محاماه بالعشرين فيصل يشترط كارنيه النقابه ، قرب السكن المواعيد من 6 ل 10 مساءا الاجازه الاسبوعيه الخميس للاستفسار واتس اب 01112262108 واتس فقط وليس اتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب محامي
|التليفون:
|+12262108
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|العنوان:
|فيصل- فيصل، الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070844
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5 جنيه
4,000 جنيه
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