محامى ومستشار قانوني خريج حقوق انجليزى وخبرة 12 سنة بالخليج يطلب عمل

(طلب عمل)
|محامى ومستشار قانوني خريج حقوق انجليزى جامعة القاهرة وحاصل على دبلومة ترجمة قانونية وخبرة 12 سنة بالخليج عمل لدى مكاتب محاماة عربية وأجنبية وشركات وبنوك يطلب عمل موبايل وواتس اب 00201015572476
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Moustafa Ismail Yassien Azab
|التليفون:
|00201015572476
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|العنوان:
|Bhera- AD Dilingat
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065417
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