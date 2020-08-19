محامى ومستشار قانوني خريج حقوق انجليزى وخبرة 12 سنة بالخليج يطلب عمل

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تفاصيل الإعلان
محامى ومستشار قانوني خريج حقوق انجليزى جامعة القاهرة وحاصل على دبلومة ترجمة قانونية وخبرة 12 سنة بالخليج عمل لدى مكاتب محاماة عربية وأجنبية وشركات وبنوك يطلب عمل موبايل وواتس اب 00201015572476
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Moustafa Ismail Yassien Azab
التليفون: 00201015572476

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العنوان: Bhera- AD Dilingat
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065417
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة لقطة سوبر لوكس للبيع بحلوان

شقة لقطة سوبر لوكس للبيع بحلوان

(للبيع)

شقة سوبر لوكس للبيع بشلرع احمد انسى حلوان مساحة 115 م الدور السادس يوجد اسانسير والبرج 7 ادوار 2 حجر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: 🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍شقة 140متر+مساحه رووف مفتوحه 100 م عبارة عن (3غرف+2 حمام+ ريسبشن+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

499,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: الحي الاول فيلات

الحي الاول فيلات

(للبيع)

أرقى الاحياء بمدينه الشروق بالحي الاول شرق " فيلات " 📍تطل علي شار ع رئيسي ومنطقة خضر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

888,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش حياة هادية بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة الادارية

عايز تعيش حياة هادية بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة الادارية

(للبيع)

ابعد عن زحمة القاهرة وتعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في هدوء واسترخاء جمب خدمات نا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: تعالي امتلك في zavani في العاصمة واستمتع بأحلي الخدمات

تعالي امتلك في zavani في العاصمة واستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)

عايز تمتلك شقة في العاصمة الادارية وتكون وسط كل الخدمات تعالي اسكن في zavani في منطقة ال R7 بجوار حي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: اطمن ع مستقبل اولاد وتعالي استثمر في العاصمة

اطمن ع مستقبل اولاد وتعالي استثمر في العاصمة

(للبيع)

اطمن ع مستقبل اولادك وامتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت واستمتع بأرقي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

19/8/2020
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صورة الاعلان: محلك 87م بالتقسيط المريح في العاصمة الادارية

محلك 87م بالتقسيط المريح في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

تعالي امتلك محلك التجاري الجديد في sixty mall بالعاصمة الادارية الجديدة في حي المال والاعمال امام وز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى أطفال لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودي

مطلوب أخصائى أطفال لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودي

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائى.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

19/8/2020
صورة الاعلان: عايز تصيف في العين السخنة ومش عارف تعمل ايه؟؟

عايز تصيف في العين السخنة ومش عارف تعمل ايه؟؟

(للتقسيط)

عايز تصيف في العين السخنة ومش لاقي حاجة تناسبك تعالي عندنا امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي اللاند.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: استمتع بأحلي صيف وتعالي امتلك في راس سدر

استمتع بأحلي صيف وتعالي امتلك في راس سدر

(للبيع)

مصيفك هيبقي احلي بأمتلاكك شاليه في راس سدر علي اجمل بحر في لاسيرينا باي والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: عايز تفتح عيادة في العاصمة الجديدة تعالي ع sixty mall

عايز تفتح عيادة في العاصمة الجديدة تعالي ع sixty mall

(للبيع)

عايز تستثمر في العاصمة الادارية الجديدة تعالي امتلك عيادة في sixty mall بالتقسيط ع اطول فترة سداد وب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: ابدأاستثمار جديد وامتلك محل في العاصمة متشطب بالكامل

ابدأاستثمار جديد وامتلك محل في العاصمة متشطب بالكامل

(للبيع)

ابدأ استثمار جديد وامتلك محل التجاري في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall والمحل 45م تشطيب كامل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

243,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك محل في العاصمة الادارية

اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك محل في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب الحي الحكومي وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

340,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: بجانب الحي الحكومي امتلك محلك التجاري في العاصمة

بجانب الحي الحكومي امتلك محلك التجاري في العاصمة

(للتقسيط)

بجانب الحي الحكومي امتلك محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall ومحلك 35م تشطيب كامل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

441,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/8/2020
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