محامى قضايا خلع المسحين والمسلمين فى مصر

ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعة الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسيحيه "الخلع" في القانون المصري، هو دعوى ترفعها الزوجة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، كما ترد لزوجها مقدم الصداق "المهر" الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج، وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه. ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع ش بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمي