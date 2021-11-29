محامى زواج عرفى فى مصر

(للبيع)
|عقد زواجك دلوقتي مع المستشار مصطفي محمد طارق اسهل و اسرع من اللي في خيالك مجرد حضورك يتم الزواج في ٥ دقايق انت بتتصور عندنا و بتطلع فورا يعني مش محتاج تروح تتصور برا الشهود من عندنا يعني مش محتاج تجيب اي حد من عندك دا غير انك بتستلم العقد في نفس اللحظه و هديه للعروسين كل المطلوب من الزوجين البطاقه او جواز السفر او اي اثبات شخصيه من هنا هتعرف هنقدم ليك ايه ١ - ٢عقد زواج شرعي كامل الشروط الشرعيه و القانونيه عقد زواجك دلوقتي مع المستشار مصطفي محمد طارق اسهل و اسرع من اللي في
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|01110711244
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|العنوان:
|9 احمد عرابي مهندسين- مهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113978
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه