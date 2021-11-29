محامى زواج عرفى فى مصر

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تفاصيل الإعلان
عقد زواجك دلوقتي مع المستشار مصطفي محمد طارق اسهل و اسرع من اللي في خيالك مجرد حضورك يتم الزواج في ٥ دقايق انت بتتصور عندنا و بتطلع فورا يعني مش محتاج تروح تتصور برا الشهود من عندنا يعني مش محتاج تجيب اي حد من عندك دا غير انك بتستلم العقد في نفس اللحظه و هديه للعروسين كل المطلوب من الزوجين البطاقه او جواز السفر او اي اثبات شخصيه من هنا هتعرف هنقدم ليك ايه ١ - ٢عقد زواج شرعي كامل الشروط الشرعيه و القانونيه عقد زواجك دلوقتي مع المستشار مصطفي محمد طارق اسهل و اسرع من اللي في
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى
التليفون: 01110711244

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العنوان: 9 احمد عرابي مهندسين- مهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2113978
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محامي قضايا جنح في مصر - في الجيزة مصر

محامي قضايا جنح في مصر

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​ مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنح بمعني قضايا العقوبات.
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