محامى زواج عرفى فى مصر

عقد زواجك دلوقتي مع المستشار مصطفي محمد طارق اسهل و اسرع من اللي في خيالك مجرد حضورك يتم الزواج في ٥ دقايق انت بتتصور عندنا و بتطلع فورا يعني مش محتاج تروح تتصور برا الشهود من عندنا يعني مش محتاج تجيب اي حد من عندك دا غير انك بتستلم العقد في نفس اللحظه و هديه للعروسين كل المطلوب من الزوجين البطاقه او جواز السفر او اي اثبات شخصيه من هنا هتعرف هنقدم ليك ايه ١ - ٢عقد زواج شرعي كامل الشروط الشرعيه و القانونيه عقد زواجك دلوقتي مع المستشار مصطفي محمد طارق اسهل و اسرع من اللي في خيالك مج