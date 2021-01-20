محامى زواج عرفى فى مصر

(للبيع)
|الزواج العرفي بكل هدوء هو زواج شرعي و قانوني لا عيب فيه و لكن اقرأه دا كويس يجيب مكتب تأسيس الشركات –مكتب كسب الجنسية – مكتب توثيق زواج الاجانب –مكتب أستخراج وتجديد الإقامة للاجانب – مكتب الزواج العرفي –مكتب قضايا ألاحوال الشخصية وقضايا الاسرة –مكتب قضايا التعويضات – مكتب قضايا المنازعات العقارية – مكتب التسجيل بالشهر العقارى- مكتب القضايا المدنية والتجارية-مكتب قضايا الايجارات –مكتب قضايا الافلاس – مكتب قضايا الخلع والطلاق – قضايا النفقة – مكتب التصديق على الاوراق الرسمية –مكتب القضايا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار مصطفى
|التليفون:
|01110711244
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|العنوان:
|9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082835
100 جنيه
100 جنيه