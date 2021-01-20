محامى زواج عرفى فى مصر

الزواج العرفي بكل هدوء هو زواج شرعي و قانوني لا عيب فيه و لكن اقرأه دا كويس يجيب مكتب تأسيس الشركات –مكتب كسب الجنسية – مكتب توثيق زواج الاجانب –مكتب أستخراج وتجديد الإقامة للاجانب – مكتب الزواج العرفي –مكتب قضايا ألاحوال الشخصية وقضايا الاسرة –مكتب قضايا التعويضات – مكتب قضايا المنازعات العقارية – مكتب التسجيل بالشهر العقارى- مكتب القضايا المدنية والتجارية-مكتب قضايا الايجارات –مكتب قضايا الافلاس – مكتب قضايا الخلع والطلاق – قضايا النفقة – مكتب التصديق على الاوراق الرسمية –مكتب القضايا