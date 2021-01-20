محامى زواج عرفى فى مصر

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تفاصيل الإعلان
الزواج العرفي بكل هدوء هو زواج شرعي و قانوني لا عيب فيه و لكن اقرأه دا كويس يجيب مكتب تأسيس الشركات –مكتب كسب الجنسية – مكتب توثيق زواج الاجانب –مكتب أستخراج وتجديد الإقامة للاجانب – مكتب الزواج العرفي –مكتب قضايا ألاحوال الشخصية وقضايا الاسرة –مكتب قضايا التعويضات – مكتب قضايا المنازعات العقارية – مكتب التسجيل بالشهر العقارى- مكتب القضايا المدنية والتجارية-مكتب قضايا الايجارات –مكتب قضايا الافلاس – مكتب قضايا الخلع والطلاق – قضايا النفقة – مكتب التصديق على الاوراق الرسمية –مكتب القضايا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفى
التليفون: 01110711244

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العنوان: 9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082835
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