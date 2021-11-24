محامى زواج الاجانب فى مصر

(للبيع)
|مكتب مستشارك القانوني مش هيخليك تفكر ولا تتعب نفسك🤝 مكتب مستشارك القانوني المستشار مصطفي محمد طارق يرحب بكم بعد التحيه = إجراءات زواج الأجانب فى جمهوريه مصر العربييه 2 - زواج الأجنبى من مصرية 3 - زواج المصرى من أجنبية 4 - زواج الأجنبى من أجنبية 5 - خبراء فى إجراءات شئون وأمور الأجانب فى مصر وأمام محاكم الأحوال الشخصية والشهر العقارى وجميع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية فى مصر انهاء اجراءات الطلاق باسرع وقت أعمال المحاماة من رفع دعاوى أمام المحاكم فى قضايا الأحوال الشخصية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|01110711244
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|العنوان:
|9 احمد عرابي مهندسين- مهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112554
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه