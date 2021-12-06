محامى تغير المله المسيحيه فى مصر

هتطلق في ثواني مكتب مستشارك القانوني مش هيخليك تفكر ولا تتعب نف مكتب مستشارك القانوني المستشار مصطفي محمد طارق يرحب بكم بعد التحيه تعتبر قضية "طلاق الأقباط"، أو الأحوال الشخصية لدى المسيحيين، من أكثر القضايا التى تؤرق الكنائس المصرية، وذلك منذ عام 2008 وحتى اليوم، حين قرر البابا شنودة قصر الطلاق على علة الزنا، فى الأسئلة والإجابات التالية، دليلك لفهم تلك القضية. ماذا يعنى تغيير الدين أو الملة اتحاد الملة أو الطائفة بين الزوجين شرط أساسى لإتمام الكنيسة للزيجة، ومن ثم فإن تغيير طائفة الزو