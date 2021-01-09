محامى تجديد اقامات

(للبيع)
|المؤسسة تضم عدة مكاتب زواج موثقة ومعتمدة ومرخصة قانونياً للزواج الرسمي والعرفي والمدني والمسيار للمصريين والعرب والاجانب ، ( المؤسسة توفر خدمات كتابة العقود العرفي علي يد محامين متخصصين وايضاً الرسمي علي يد المأذون في حال احتياج العميل لذلك ) ، ( المؤسسة توفر خدمة توثيق عقود زواج العرب والاجانب سواء كانوا داخل مصر او خارجها ، ( المؤسسة توفر خدمة استخراج شهادة عدم الممانعة والشهادة الصحية التي يحتاجها العرب عند تنفيذ اجراءات توثيق عقود الزواج ، ( المؤسسة توفر جميع خدمات السجل المدني للمصريين بحيث
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار عمرو زيدان تاج الدين
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القااهرة- القاهرة
Kayes - مالي
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079219
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