محامى تجديد اقامات

المؤسسة تضم عدة مكاتب زواج موثقة ومعتمدة ومرخصة قانونياً للزواج الرسمي والعرفي والمدني والمسيار للمصريين والعرب والاجانب ، ( المؤسسة توفر خدمات كتابة العقود العرفي علي يد محامين متخصصين وايضاً الرسمي علي يد المأذون في حال احتياج العميل لذلك ) ، ( المؤسسة توفر خدمة توثيق عقود زواج العرب والاجانب سواء كانوا داخل مصر او خارجها ، ( المؤسسة توفر خدمة استخراج شهادة عدم الممانعة والشهادة الصحية التي يحتاجها العرب عند تنفيذ اجراءات توثيق عقود الزواج ، ( المؤسسة توفر جميع خدمات السجل المدني للمصريين بحيث