محامى تجديد اقامات

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مالي (Kayes) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
المؤسسة تضم عدة مكاتب زواج موثقة ومعتمدة ومرخصة قانونياً للزواج الرسمي والعرفي والمدني والمسيار للمصريين والعرب والاجانب ، ( المؤسسة توفر خدمات كتابة العقود العرفي علي يد محامين متخصصين وايضاً الرسمي علي يد المأذون في حال احتياج العميل لذلك ) ، ( المؤسسة توفر خدمة توثيق عقود زواج العرب والاجانب سواء كانوا داخل مصر او خارجها ، ( المؤسسة توفر خدمة استخراج شهادة عدم الممانعة والشهادة الصحية التي يحتاجها العرب عند تنفيذ اجراءات توثيق عقود الزواج ، ( المؤسسة توفر جميع خدمات السجل المدني للمصريين بحيث
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار عمرو زيدان تاج الدين
التليفون: 01093950433

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العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القااهرة- القاهرة
Kayes -

مالي
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079219
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