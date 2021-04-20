محامى تاسيس شركات فى مصر

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تفاصيل الإعلان
مستشارك القانوني لتاسيس الشركات المستشار/مصطفي محمد طارق في مصر مع مستشارك القانوني للمحاماه والتحكيم الدولي الاشهر في تأسيس الشركات تأسيس الشركات المحليه والاجنبيه بجميع انواعها شركات اشخاص(محاصه-توصيه-بسيطه تضامن) شركات اموال (توصيه بالاسهم-ذات مسؤليه محدوده-مساهمه) تاسيس الشركات الاجنبيه في مصر اجراءات الهيئه العامه للاستثمار لفتح الشركات الاجنبي اشهر موقع متخصص في تسجيل الشركات وانشاء واداه المؤسسات التجاريه وتقديم الاستشارات القانونيه وترخيص الحضانات والسنتر الاكاديميه #انواع_الشرك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفى
التليفون: 01110711244

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العنوان: 9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2094054
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