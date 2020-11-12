محامى تاسيس شركات فى مصر

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تفاصيل الإعلان
مستشارك القانوني تاسيس شركة المستشار/مصطفي محمد طارق في مصر مع مستشارك القانوني للمحاماه والتحكيم الدولي الاشهر في تأسيس الشركات تأسيس الشركات المحليه والاجنبيه بجميع انواعها شركات اشخاص(محاصه-توصيه-بسيطه تضامن) شركات اموال (توصيه بالاسهم-ذات مسؤليه محدوده-مساهمه) تاسيس الشركات الاجنبيه في مصر اجراءات الهيئه العامه للاستثمار لفتح الشركات الاجنبي اشهر موقع متخصص في تسجيل الشركات وانشاء واداه المؤسسات التجاريه وتقديم الاستشارات القانونيه وترخيص الحضانات والسنتر الاكاديميه #انواع_الشركات #اجرا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفى
التليفون: +201110711244

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العنوان: 9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076790
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صورة الاعلان: محامي قضايا التجارية في مصر - في القاهرة مصر

محامي قضايا التجارية في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه المستشار مصطفي محمد طارق متخصص في القضايا التجاريه.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

12/11/2020
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