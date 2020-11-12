محامى تاسيس شركات فى مصر

(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار مصطفى
|التليفون:
|+201110711244
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|العنوان:
|9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076790
100 جنيه