محامى ايصالات الامانه فى مصر

(للبيع)
|جراءات توثيق عقود الزواج في مصر في مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل الشروط والاوراق والمستندات المطلوبة لعقد زواج الاجانب فى مصر مع المستشار مصطفي محمد طارق مستشارك القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية فى موضوع وإجراءات زواج الأجانب فى مصر والدول العربية أولا: قبل شرح شروط وخطوات زواج الأجانب فى مصر يجب أن نعرف أن عقد الزواج يجمع بين زوج وزوجة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة إن الزواج عقد وضعه الله سبحانه وتعالى وهو ( الحلال فى العشرة) بين رجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار مصطفى
|التليفون:
|+201110711244
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|العنوان:
|9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076620
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