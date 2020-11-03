محامى ايصالات الامانه فى مصر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جراءات توثيق عقود الزواج في مصر في مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل الشروط والاوراق والمستندات المطلوبة لعقد زواج الاجانب فى مصر مع المستشار مصطفي محمد طارق مستشارك القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية فى موضوع وإجراءات زواج الأجانب فى مصر والدول العربية أولا: قبل شرح شروط وخطوات زواج الأجانب فى مصر يجب أن نعرف أن عقد الزواج يجمع بين زوج وزوجة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة إن الزواج عقد وضعه الله سبحانه وتعالى وهو ( الحلال فى العشرة) بين رجل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفى
التليفون: +201110711244

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2020
رقم الإعلان: 2076620
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف في بلوبلو وعيش الرفاهية بمنطقة طواحين الهواء

امتلك شاليه بروف في بلوبلو وعيش الرفاهية بمنطقة طواحين الهواء

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بروف واستمتع بالمياه البانورامية والرمال الناعمةالصافية بدون صخورعن طريق زعفرانه وعلي 7.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

(للتقسيط)

شاليه لقطة للبيع بموقع متميز علي البحر عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

(للتقسيط)

شاليه لقطة للبيع بموقع متميز علي البحر عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة من روز ا علي فيو البحر مباشرة براس سدر

امتلك شاليهك بحديقة من روز ا علي فيو البحر مباشرة براس سدر

(للتقسيط)

استثمر وقضي مصيفك ومشتاك وامتلك شاليهك بحديقة بمساحة 67م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) استم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للبيع)

امتلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (2غرفة+حم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: وظائف شاغره ساءقين

وظائف شاغره ساءقين

(طلب عمل)

انا ساءق درجة اولي و معيا رخصة اولي و خاصة سارية عشر سنين و عمري 56عام و خبرة اكثر من 20عام و (بصحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: محفظ قران

محفظ قران

(طلب عمل)

محظ قران تربوي - خبرة أكثر من خمسة عشر سنة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملات نظافة فليبينيات هندايات سيريلانكا بمصر

مطلوب عاملات نظافة فليبينيات هندايات سيريلانكا بمصر

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة كبرى بمدينة أكتوبر بجمهورية مصر العربية عاملات نظافة منزلية فليبينيات / سيريلانكا / هند.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

17/12/2020
صورة الاعلان: لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات

لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات

(طلب عمل)

لدينا راعيات مسنين.شغالات.بيبيسيترلكافة المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الدعايا والاعلان بالسعوديه ( مكه ) :

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والاعلان بالسعوديه ( مكه ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والاعلان بالسعوديه ( مكه ) : مصمم جرافيك بالشروط الأتيه : *مؤهل فنون جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/12/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات بالتقسيط

تشطيبات وديكورات بالتقسيط

(للتقسيط)

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات بالتقسيط وكاش ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات نظام التشطيب كل مايخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، الم

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، الم

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، المنطقه الجنوبيه ) : أمين مس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager