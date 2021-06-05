محامى اقامات الاجانب فى مصر

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار مصطفى
|التليفون:
|01110711244
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|العنوان:
|9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096120
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه