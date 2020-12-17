محامى اقامات الاجانب فى مصر

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تفاصيل الإعلان
احصل علي اقامه في 48 ساعه بجواز السفر لدينا نخبه من اكفاء رجال القانون لانهاء اجراءات الاقامه في مصر, اجراءات تأشيره العوده, اجراءات تعديل جواز السفر, انهاء اجراءات الحصول علي الجنسيه المصريه, انهاء اجراءات الزواج في مصر لمزدوج الجنسيه , كل ما يخص السفر و الاقامه و الجوازات متخصصون في - الأقامه المفتوحه - الأقامه الخاصه - الأقامه العاديه - الأقامه الخماسيه - الأقامه الثلاثيه - الأقامه المؤقته للسياحه و ايضا انهاء اجراءات تأشيره العوده انهاء اجراءات الزواج لمزدوج ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفى
التليفون: 01110711244

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العنوان: 9 برج الحسين المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080699
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صورة الاعلان: محامى ايصالات الامانه فى مصر - في القاهرة مصر

محامى ايصالات الامانه فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جراءات توثيق عقود الزواج في مصر في مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل الشروط والاوراق والمستندات المط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

17/12/2020
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