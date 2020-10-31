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السويد (Blekinge Lan) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محامى احوال شخصية - في Blekinge Lan السويد

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تقوم مؤسسة تاج الدين بالقيام بالخطوة الهامة فى توثيق زواج الاجانب فى مصر فى استخراج شهادة عدم الممانعة من سفارة الاجنبي فى مصر فيجب على الزوج والزوجة الاستعلام عن الاجراءات الزواج من خلال وزارة خارجية فى بلده عن الورق المطلوب استخراجه من بلده للمجئ به الى مصر لاستخراج شهادة عدم الممانعة ويجب ان تتضمن تلك الشهادة بعض البيانات وهى الجنسية و الديانة ويجب ان تكون من الاديان السماوية ,السن ,الحالة الاجتماعية. لو عندك استفسار تواصل معنا على : 01093950433 الواتس اب: 01554295049 او على رسايل الفيسب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار عمرو زيدان تاج الدين
التليفون: 01093950433

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العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القااهرة- القاهرة
Blekinge Lan -

السويد
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 دولار
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070920
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