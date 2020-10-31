محامى احوال شخصية

تقوم مؤسسة تاج الدين بالقيام بالخطوة الهامة فى توثيق زواج الاجانب فى مصر فى استخراج شهادة عدم الممانعة من سفارة الاجنبي فى مصر فيجب على الزوج والزوجة الاستعلام عن الاجراءات الزواج من خلال وزارة خارجية فى بلده عن الورق المطلوب استخراجه من بلده للمجئ به الى مصر لاستخراج شهادة عدم الممانعة ويجب ان تتضمن تلك الشهادة بعض البيانات وهى الجنسية و الديانة ويجب ان تكون من الاديان السماوية ,السن ,الحالة الاجتماعية. لو عندك استفسار تواصل معنا على : 01093950433 الواتس اب: 01554295049 او على رسايل الفيسب