محامى احوال شخصية

(فرص)
|مؤسسة تاج الدين نحن مختصون فى: 1-دعاوى اثبات نسب 2-دعاوى طلاق 3-الخلع 4-دعاوى ثبوت علاقة زوجية 5-دعاوى نفقة زوجية 6-دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به 7-دعاوى رؤية الصير 8-دعاوى المتعة ونفقة العدة 9-دعاوى نفقة الصغير واجر المكان واجر الحضانة واجر الرضاعة 10-دعاوى مصاريف التعليم 11-دعاوى مصاريف العلاج 12-قضايا التركات والميراث 13-دعوى ابطال مفروض لنفقة الزوجة او نفقة الصغار ويمكنكم التواصل معانا على : الهاتف: 01093950433 الواتس:01554295049 الارضى: 0223630873
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو زيدان
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- القاهرة
بورسعيد - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 دولار
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065468
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