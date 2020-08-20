محامى احوال شخصية

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تفاصيل الإعلان
مؤسسة تاج الدين نحن مختصون فى: 1-دعاوى اثبات نسب 2-دعاوى طلاق 3-الخلع 4-دعاوى ثبوت علاقة زوجية 5-دعاوى نفقة زوجية 6-دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به 7-دعاوى رؤية الصير 8-دعاوى المتعة ونفقة العدة 9-دعاوى نفقة الصغير واجر المكان واجر الحضانة واجر الرضاعة 10-دعاوى مصاريف التعليم 11-دعاوى مصاريف العلاج 12-قضايا التركات والميراث 13-دعوى ابطال مفروض لنفقة الزوجة او نفقة الصغار ويمكنكم التواصل معانا على : الهاتف: 01093950433 الواتس:01554295049 الارضى: 0223630873
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو زيدان
التليفون: 01093950433

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العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- القاهرة
بورسعيد -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3 دولار
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065468
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