محاسب قانونى وخبير ضرائب

(فرص)
|مكتب محاسبه يقوم بالاتي : ( المراكز الماليه وقوائم الدخل للافراد والشركات - شهادات بالدخل - شهادات بالموقف الضريبي - شهادات بالموقف التأميني - الضرائب بكافة أنواعها - الفاتوره الالكترونيه - مراجع حسابات - دراسات الجدوى - استشارات ماليه وعقاريه ) .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أشرف حسين حسين مخيمر
|التليفون:
|01224332626
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|العنوان:
|5 ش خالد بن الوليد من ش جيهان امام كلية التربيه- المنصوره
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111631
4,000 جنيه
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