محاسب قانونى وخبير ضرائب

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تفاصيل الإعلان
مكتب محاسبه يقوم بالاتي : ( المراكز الماليه وقوائم الدخل للافراد والشركات - شهادات بالدخل - شهادات بالموقف الضريبي - شهادات بالموقف التأميني - الضرائب بكافة أنواعها - الفاتوره الالكترونيه - مراجع حسابات - دراسات الجدوى - استشارات ماليه وعقاريه ) .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أشرف حسين حسين مخيمر
التليفون: 01224332626

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش خالد بن الوليد من ش جيهان امام كلية التربيه- المنصوره
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111631
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صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء ل

مطلوب خدمة عملاء ل

(فرصة عمل)

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس

الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي

مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي

(للبيع)

مزرعه للبيع جمعية احمد عرابى بالعبور خط 4 جنوب قريبه من الغرود الشرقيه وطريق اسماعليه ونادي جمعيه اح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,000,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي

مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي

(للبيع)

مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط عشره وسط مساحه ٨ فدان بها سور ومزروعه مانجه وبها استراحه وسكن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

22,500,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: ارض للبيع جمعية احمد عرابى - بالعبور

ارض للبيع جمعية احمد عرابى - بالعبور

(للبيع)

ارض للبيع جمعية احمد عرابي فيلات بالعبور الغرود الشرقيه على تبه بجوار نادي جمعية عرابي فيو مفتوح على.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: ارض للبيع فيلات جمعيه احمد عرابي

ارض للبيع فيلات جمعيه احمد عرابي

(للبيع)

ارض للبيع بالعبور فيلات - جمعية احمد عرابي - الغرود الغربيه - قريبه من الحي السابع العبور والجولف سي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي - خط عشره

مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي - خط عشره

(للبيع)

مزرعه للبيع العبور - جمعية احمد عرابى - بالعبور - خط 10 الطريق الرئيسي بخط عشره جنوب مساحه 8 فدان مح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي بالعبور

مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي بالعبور

(للبيع)

مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي - العبور - خط سبعه وسط قريبه من احمد بدوي والمنطقه التجاريه وقريبه من ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

18,000,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: ارض للبيع فيلات جمعية احمد عرابي

ارض للبيع فيلات جمعية احمد عرابي

(للبيع)

ارض للبيع بالعبور فيلات - جمعية احمد عرابي - الغرود الشماليه فيلات قريبه من الحي الرابع العبر والحدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,250,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: فيلا للبيع جمعية احمد عرابي بالغرود

فيلا للبيع جمعية احمد عرابي بالغرود

(للبيع)

للبيع فيلا خاصة بجمعية أحمد عرابي طريق مصر اسماعلية بوابة 4 بجوار كارفور العبور و الجولف سيتي و جيرو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,000,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنه تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبدون فوائد

امتلك شاليه في السخنه تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبدون فوائد

(للبيع)

محتار تستثمر فلوسك فين يبقي مفيش قدامك غير عين هيلز السخنه خلي فلوسك في المكان الصح وامتلك وحدتك بأ.
القسم: 

1,304,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: بأجمل اطلاله علي البحر امتلك شاليهك في عين هيلز بتشطيب سوبر لوكس

بأجمل اطلاله علي البحر امتلك شاليهك في عين هيلز بتشطيب سوبر لوكس

(للبيع)

امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس في عين هيلز من ارقي قري السخنه وتتميز بقدر عالي من الخصوصيه تقع بالقرب.
القسم: 

587,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فوري في Ein Hills ELsokhna بدون فوائد

شاليه للبيع استلام فوري في Ein Hills ELsokhna بدون فوائد

(للبيع)

مستني ايه الحق امتلك معانا وحدتك بأعلي واحسن الخدمات في Ein Hills مساحة شاليهك 90م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ.
القسم: 

587,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: استوديو للبيع بالمطبخ والتكييفات هديه بدون فوائد في Ein Hills

استوديو للبيع بالمطبخ والتكييفات هديه بدون فوائد في Ein Hills

(للبيع)

بأقل مقدم امتلك وحدتك في Ein Hills وكمان بالتقسيط المريح مساحة وحدتك 44م(غرفه+ريسبشن+مطبح+حمام)بمقد.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

304,000 جنيه

16/11/2021
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