محاسب قانونى وخبير ضرائب

(فرص)
|محاسب قانونى ( ميزانيات - دراسات جدوى - شهادات بالدخل والموقف الضريبي والتأميني - ضرائب - استشارات ماليه وعقاريه - مراجع حسابات ) بالمنصوره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أشرف حسين حسين مخيمر
|التليفون:
|01224332626
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|العنوان:
|5 ش خالد بن الوليد من ش جيهان امام كلية التربيه- المنصوره
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083449
154,000 جنيه
154,000 جنيه
300 ريال
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1,500,000 جنيه
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