محاسب قانونى وخبير ضرائب

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الدقهلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
محاسب قانونى ( ميزانيات - دراسات جدوى - شهادات بالدخل والموقف الضريبي والتأميني - ضرائب - استشارات ماليه وعقاريه - مراجع حسابات ) بالمنصوره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أشرف حسين حسين مخيمر
التليفون: 01224332626

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش خالد بن الوليد من ش جيهان امام كلية التربيه- المنصوره
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083449
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بارقي الاحياء السكنية امتلك شقتك دور ارضي بجاردن لحفلات الشواه ف العاصمة

بارقي الاحياء السكنية امتلك شقتك دور ارضي بجاردن لحفلات الشواه ف العاصمة

(للتقسيط)

تقدر تختار شقتك بالفيو اللي ع مزاجك في ارقي المناطق السكنية ف العاصمة الجديدة وبافضل الخدمات ليك ولا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع دور اول بتراس ف ياسمين فيلات ف التجمع

شقة للبيع دور اول بتراس ف ياسمين فيلات ف التجمع

(للبيع)

شقة للبيع في حي راقي وحواليك كل خدمات بمساحة 2200 مكون من : ( 3غرفة +3 حمام +ريسبشن+مطبخ ) متشطب +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين /أخصائيات طوارئ " طب الطوارئ &.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف إنتاج خطوط التعبئة والتغليف

مطلوب مشرف إنتاج خطوط التعبئة والتغليف

(فرصة عمل)

*مطلوب للعمل بكبرى مصانع إنتاج وتصنيع الشيبسي بالسعودية #مشرف _إنتاج خطوط التعبئة والتغليف المواصفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني تشغيل وصيانة ماكينات تغليف المكسرات

مطلوب فني تشغيل وصيانة ماكينات تغليف المكسرات

(فرصة عمل)

*مطلوب للعمل بكبرى مصانع المكسرات بالسعودية #فني_تشغيل_وصيانة ماكينات تغليف المكسرات المواصفات :- -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مصبغة قماش للايجار

مطلوب مصبغة قماش للايجار

(مطلوب للإيجار)

مطلوب مصبغة قماش للايجار مساحة 1500الي 2000 متر.
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

اتصل

10/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب مدير مشتريات طبي

مطلوب مدير مشتريات طبي

(فرصة عمل)

مطلوب مدير مشتريات طبى لمركز بمدينة ابها أن يكون حاصل على بكالوريوس صيدلة خبرة من 5 : 7 سنوات ترسل س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره

تاشيرات حره

(فرصة عمل)

معانا تأشيرتك #أسرع تأشيرةفي_مصر لإنها هتبقى في جيبك بعد 48 ساعة من البصمة إن شاء الله جهز ورقك وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره

تاشيرات حره

(فرصة عمل)

معانا تأشيرتك #أسرع تأشيرةفي_مصر لإنها هتبقى في جيبك بعد 48 ساعة من البصمة إن شاء الله جهز ورقك وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مخزن تجاري مرخص للشراء

مطلوب مخزن تجاري مرخص للشراء

(للشراء (مطلوب))

مطلوب جراج مرخص 1000م في بدر/شروق/عبور/عاشر من رمضان في حدود مليون ونص للتواصل فون او واتس ع10215510.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تعلن عن دورات في تنشيط و دعم سياحة

الأكاديمية البحرية الأمريكية لليخوت تعلن عن دورات في تنشيط و دعم سياحة

(فرصة عمل)

American Maritime Training برامج و دورات بحرية في دعم و تنشيط سياحة بشهادة معتمدة من الاكاديمية الب.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 ريال

10/2/2021
صورة الاعلان: لدينا الشغالة-المر بية-راعية المسنين لكافة المحافظات

لدينا الشغالة-المر بية-راعية المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

لدينا الشغالة-المربية-راعية المسنين لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعاي.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

3,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

نمدكم بالخدم والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: الأكاديمية البحرية الأمريكية تعلن عن دورات في تنشيط و دعم سياحة اليخوت

الأكاديمية البحرية الأمريكية تعلن عن دورات في تنشيط و دعم سياحة اليخوت

(للبيع)

American Maritime Training برامج و دورات بحرية في دعم و تنشيط سياحة بشهادة معتمدة من الاكاديمية الب.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 ريال

10/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager