محاسب قانونى لاعداد دراسات جدوى ، ميزانيات ، تسهيل قروض واستشارات مالية

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تفاصيل الإعلان
محاسب قانونى لاعداد دراسات جدوى ، ميزانيات ، تسهيل قروض واستشارات مالية مكتب مجدى محمد نجيب محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب ودراسة جدوى اقتصادية 01001120339 - 01273030672 نقدم لكم خدماتنا فى 1- الحسابات العامة والخدمات المالية 2- المراجعة 3- الضرائب 4- دراسة جدوى اقتصادية 5-تاسيس الشركات 6 - شهادة دخل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب مجدى نجيب محاسب قانونى وخبير ضرائب ودراسة جدوى اقتصادية
التليفون: 01001120339

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العنوان: 346 ش السودان - المهندسين - الجيزة- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095907
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي .

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي .

(للإيجار)

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة بافضل نظام سداد وبسعر مميز فى كمبوند الموندو

امتلك شقة بافضل نظام سداد وبسعر مميز فى كمبوند الموندو

(للبيع)

بافضل نظام سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند راقى قريب من منطقة الاستثمار و كل الخدمات الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

129,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: لسكن راقى قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى الموندو

لسكن راقى قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى الموندو

(للبيع)

عيش فى مستوى راقى و سط افضل خدمات فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية و امتلك شقة 186 م ( 3 غرف نوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام سيتي ستار

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام سيتي ستار

(للإيجار)

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام سيتي ستارز مباشره مكونه من 3نوم ور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: للايجار شقة مفروشة بمدينة نصر على طريق النصر بعباس العقاد يوجد بها انترنت

للايجار شقة مفروشة بمدينة نصر على طريق النصر بعباس العقاد يوجد بها انترنت

(للإيجار)

للايجار شقة مفروشة بمدينة نصر على طريق النصر بعباس العقاد يوجد بها انترنت و أمن 24 ساعة 2نوم ورسيبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر فرش فاخر بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس مكيف

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر فرش فاخر بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس مكيف

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر فرش فاخر بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس مكيفة بالكامل ٢نوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

700 جنيه

2/6/2021
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صورة الاعلان: للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي .

للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي .

(للإيجار)

للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي . 2نوم 2ريسبشن حمام واحد فرش راقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصربتقاطع مصطفي النحاس مع منطقه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار اليومي والشهر ي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من (3 نوم وريسيشن وحمام ومطبخ كام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: 3.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

3.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

(فرصة عمل)

3.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: 2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق •.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي

مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي

(فرصة عمل)

. مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي •خبره لا تقل عن 3 سنين •خبره في صيانه مضخات الاطفاء و الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

(للبيع)

قدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير مستندات -لمكتبك - لشركتك - لمنزلك اله تصوير مستندات ليز.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم

شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
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