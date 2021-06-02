(فرص)
|محاسب قانونى لاعداد دراسات جدوى ، ميزانيات ، تسهيل قروض واستشارات مالية مكتب مجدى محمد نجيب محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب ودراسة جدوى اقتصادية 01001120339 - 01273030672 نقدم لكم خدماتنا فى 1- الحسابات العامة والخدمات المالية 2- المراجعة 3- الضرائب 4- دراسة جدوى اقتصادية 5-تاسيس الشركات 6 - شهادة دخل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب مجدى نجيب محاسب قانونى وخبير ضرائب ودراسة جدوى اقتصادية
|التليفون:
|01001120339
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|العنوان:
|346 ش السودان - المهندسين - الجيزة- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095907
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