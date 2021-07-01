(طلب عمل)
|محاسب ابحث عن دوام جزئي خبرة بمجال المقاولات والمطاعم والاغذية اعداد ورفع تقارير القيمة المضافة اعداد القوائم المالية المعالجات المحاسبية المطابقات البنكية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mahmoud
|التليفون:
|0566060631
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|العنوان:
|الخبر- الخبر
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098586
1 ريال
1 ريال
6,648 ريال
14,000 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
100 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
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