(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات - للعمل بكبري الفنادق بشرم الشيخ – الجونة– مرسي علي – السخنة من سن 21 : 29 سنة راتب 2500 : 3500ج حسب الخبره + حوافز شهرية + زيادات 2 في السنة - توفير االقامة الكاملة ) السكن – 3 وجبات – انتقاالت كاملة ( – نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100020
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