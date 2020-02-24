محاسبين خبره مطاعم وبراندات حلويات للسعوديه

براندات حلويات بالمملكه العربيه السعوديه المقر الرئيسي للعمل: المنطقة الشرقيه مدينة (الخفجي) ************* مطلوب للتعاقد: & محاسبين بالشروط التاليه: - خريج تجارة انجليزي أو "تجاره عربي يجيد اللغه الانجليزيه" - خبرة من 4 الى 8 سنوات. - السن المطلوب من 27 ولا يزيد عن 32 عام كحد أقصى. - خبره بالحسابات العامه. - الراتب 3000 ريال + توفير السكن والاقامه والتأمين الطبي وتوفير سياره. برجاء سرعة ارسال السيره الذاتيه لمن ينطبق عليه المواصفات والمقابله بداية شهر (مارس 2020) E-mail: kh.yakan@ejadahr.com