(فرصة عمل)
|مطلوب محاسبة حديثة التخرج للعمل فى مكتب محاسب قانونى يشترط ان تكون على علم بالتعامل مع البوابة الالكترونية - و التعامل مع المصالح الحكومية-مواعيد العمل من الساعه 9 الى الساعه 4 للتواصل ارسال السيرة الذاتية على الاميل او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المجموعة العربية للمحاسبة و المراجعة
|التليفون:
|01011722382
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|26 ش عثمان بن عفان المساحة فيصل- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118086
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