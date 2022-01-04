مطلوب محاسبة حديثة التخرج للعمل فى مكتب محاسب قانونى يشترط ان تكون على علم بالتعامل مع البوابة الالكترونية - و التعامل مع المصالح الحكومية-مواعيد العمل من الساعه 9 الى الساعه 4 للتواصل ارسال السيرة الذاتية على الاميل او الواتس اب