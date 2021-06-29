مجموعة سمكرة واستعدال صاج السيارة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجموعة سمكرة واستعدال صاج السيارة - في الجيزة مصر

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مجموعة سمكرة واستعدال صاج السيارة احجز الان خصم 15% لنهايه الشهر 🔥🤩 تتميز مجموعه السمكره ب 👇👇 _ مجموعة متكاملة تتكون من مثقاب بقدرة 3800 أمبير . _ مزود بوحدة تحكم سهلة الاستخدام . _ يتم تحديد مستوى الإخراج المطلوب من بين 11 مستوى فقط . _ يتم اختيار الأداة المناسبة للوسادة من بين 7 أدوات مختلفة حسب الجزء المراد تقويمه. _ لا يحتاج العميل إلى تحديد الوقت والأمبير للجهاز . _ تم تجهيز الماكينة بعدد من موترات الهواء اليدوية وغيرها . _ مزوده بماكينة مخصصة للحام أجزاء الألياف . اتصل واحجز الان 📞
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر علي
التليفون: 01069544442

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العنوان: بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099101
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صورة الاعلان: صيانة مبرد مياة كولدير - في الجيزة مصر

صيانة مبرد مياة كولدير

(فرص)

- في الجيزة مصر

صيانة تكييف كولدير 01099015356 صيانة كولدير للتكييف في مصر رقم خدمة عملاء كولدير مصر الدعم الفني لصي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/6/2021
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