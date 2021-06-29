(للبيع)
|مجموعة سمكرة واستعدال صاج السيارة احجز الان خصم 15% لنهايه الشهر 🔥🤩 تتميز مجموعه السمكره ب 👇👇 _ مجموعة متكاملة تتكون من مثقاب بقدرة 3800 أمبير . _ مزود بوحدة تحكم سهلة الاستخدام . _ يتم تحديد مستوى الإخراج المطلوب من بين 11 مستوى فقط . _ يتم اختيار الأداة المناسبة للوسادة من بين 7 أدوات مختلفة حسب الجزء المراد تقويمه. _ لا يحتاج العميل إلى تحديد الوقت والأمبير للجهاز . _ تم تجهيز الماكينة بعدد من موترات الهواء اليدوية وغيرها . _ مزوده بماكينة مخصصة للحام أجزاء الألياف . اتصل واحجز الان 📞
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01069544442
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099101
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