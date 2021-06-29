مجموعة سمكرة واستعدال صاج السيارة احجز الان خصم 15% لنهايه الشهر 🔥🤩 تتميز مجموعه السمكره ب 👇👇 _ مجموعة متكاملة تتكون من مثقاب بقدرة 3800 أمبير . _ مزود بوحدة تحكم سهلة الاستخدام . _ يتم تحديد مستوى الإخراج المطلوب من بين 11 مستوى فقط . _ يتم اختيار الأداة المناسبة للوسادة من بين 7 أدوات مختلفة حسب الجزء المراد تقويمه. _ لا يحتاج العميل إلى تحديد الوقت والأمبير للجهاز . _ تم تجهيز الماكينة بعدد من موترات الهواء اليدوية وغيرها . _ مزوده بماكينة مخصصة للحام أجزاء الألياف . اتصل واحجز الان 📞