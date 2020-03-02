مجموعة رمضون العالمية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مجموعة رمضون العالمية محطات معالجة المياه – أنظمة الضباب الصناعي والرذاذ – خطوط انتاج مصانع عبواة المياه بكافة انواعها – محطات تدوير المياه الرمادية ومحطات الصرف الصحي – مصائد الزيوت والشحوم بكافة أنواعها العنوان: عبادة ابن الصامت، السلي، الرياض المملكة العربية السعودية محطات تحلية المياه, نظام الضباب, مصيدة زيت, معالجة المياه الرمادية, تجهيز مصانع مياه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منتديات هندسة بلا حدود
التليفون: +962791234567

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العنوان: عبادة ابن الصامت- عبادة ابن الصامت
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,252 دولار
تاريخ الإعلان: 21/5/2020
رقم الإعلان: 2059790
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صورة الاعلان: ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق - في الرياض السعودية

ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق التصنيع حسب الطلب نتشرف بتوريد وتركيب ابواب مخارج الطوارئ المقاو.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

11 ريال

2/3/2020
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