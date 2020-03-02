(للبيع)
|مجموعة رمضون العالمية محطات معالجة المياه – أنظمة الضباب الصناعي والرذاذ – خطوط انتاج مصانع عبواة المياه بكافة انواعها – محطات تدوير المياه الرمادية ومحطات الصرف الصحي – مصائد الزيوت والشحوم بكافة أنواعها العنوان: عبادة ابن الصامت، السلي، الرياض المملكة العربية السعودية محطات تحلية المياه, نظام الضباب, مصيدة زيت, معالجة المياه الرمادية, تجهيز مصانع مياه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منتديات هندسة بلا حدود
|التليفون:
|+962791234567
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|العنوان:
|عبادة ابن الصامت- عبادة ابن الصامت
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,252 دولار
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059790
11 ريال