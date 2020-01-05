(للبيع)
|مجمع 6 فلل مميز وفخم مدينة خليفة، أبوظبي كل فيلا مكونة من 4 غرف نوم مريحة - غرفة عائلة - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مخزن - 5 حمامات مساحة الأرض 40000 قدم مربع الدخل السنوي مليون درهم / كود مرجعي 115098 / لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيدة / سمير أو السيد سامح رقم الرخصة للسيد سمير 54404 رقم رخصة السيد سامح 208990 رخصة التسجيل العقاري 53733 / هاتف: +97126592300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Fine Home International Group
|التليفون:
|0507133148
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|العنوان:
|- مدينة خليفة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047770
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