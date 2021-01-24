مجمع فيلتين | للبيع | 7 غرف نوم لكل فيلا | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة عائلة - غرفة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - 3 حمامات - مغاسل *طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة جلوس - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - منطقة غسيل - حمامين - بلكونة مساحة الأرض : 6,800 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 113926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404