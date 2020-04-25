مجمع فيلتين في معسكر آل نهيان، أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : الطابق الارضي : غرفة ضيوف - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين عائلة – مجلس - غرفة طعام غرفة خادمة - مطبخ - 6 حمامات كود رقم : vi 114838 مساحة الارض : 12,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733