مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار

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تفاصيل الإعلان
مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار بالطن او بالعنبر مساحات تخزينية لحد 1000 طن تجميددى تبريد 20 درجة مئوية تحت الصفر تلاجات الخضار واللحمة والاغذية عامة العنبر مساحه التخزين 200طن الطن ب 300ج شهريا تخزين تجميد اما بالعنبر العنبر الى بيشيل 200 طن ايجاره 40 الف 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2019
رقم الإعلان: 2045848
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