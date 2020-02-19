(للإيجار)
|مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار بالطن او بالعنبر مساحات تخزينية لحد 1000 طن تجميددى تبريد 20 درجة مئوية تحت الصفر تلاجات الخضار واللحمة والاغذية عامة العنبر مساحه التخزين 200طن الطن ب 300ج شهريا تخزين تجميد اما بالعنبر العنبر الى بيشيل 200 طن ايجاره 40 الف 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059529
20,000 جنيه