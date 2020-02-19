مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار بالطن او بالعنبر

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار بالطن او بالعنبر مساحات تخزينية لحد 1000 طن تجميددى تبريد 20 درجة مئوية تحت الصفر تلاجات الخضار واللحمة والاغذية عامة العنبر مساحه التخزين 200طن الطن ب 300ج شهريا تخزين تجميد اما بالعنبر العنبر الى بيشيل 200 طن ايجاره 40 الف 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/5/2020
رقم الإعلان: 2059529
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر عند ايجي تريد - في الإسكندرية مصر

متوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر عند ايجي تريد

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يتوفر معدات مطعم مشويات للبيع في مصر لدي شركة ايجي تريد ، متخصصون في تجهيزات المطاعم علي مختلف اشكال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

20,000 جنيه

19/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager