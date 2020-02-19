مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار بالطن او بالعنبر مساحات تخزينية لحد 1000 طن تجميددى تبريد 20 درجة مئوية تحت الصفر تلاجات الخضار واللحمة والاغذية عامة العنبر مساحه التخزين 200طن الطن ب 300ج شهريا تخزين تجميد اما بالعنبر العنبر الى بيشيل 200 طن ايجاره 40 الف 01001910248 01223342232 01226652827