مجمعات خشبيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمعات خشبيه - في الجيزة مصر

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#تويز_بلس_ملوك_الألعاب_الخشبيه_في_مصر ليه مجمعات تويز بلس الخشبيه افضل مجمعات خشبيه في مصر ! علشان ببساطه جميع اجزاء اللعبه مستورده بالكامل ومطليه بدهانات مضاده للعوامل الجويه وطاقه أستعابيه تصل حتي 25 طفل * تصميمات إيطاليه تناسب جميع المساحات * خشب سويدي * إكسسوارات يابانيه * بأيدي عامله مصريه وده الي بيخلينا نبقا واثقين من جودتنا ونضمن للعميل أطول فتره ضمان في مصر خمس سنوات للتواصل مع احد ممثلي خدمه العملاء علي مدار 24 ساعه يرجي الاتصال - 01118888231 - 01100834982 الخ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: توز بلس
التليفون: 01118888214

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عنوان المعرض / 4 شارع الفاروق - متفرع من شارع الملك فيصل - بجوار ميدان الرمايه- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,021 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103266
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ARCADE VIDEO GAMES

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