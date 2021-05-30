مجمعات العاب اطفال

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تفاصيل الإعلان
تصميمات جديدة لمراكز الترفيه . بأحدث الألعاب الترفيهيه الجديدة مشروعك مع يونيتد تويز .حيفرق كتير . متخصصون فى تصميم وتنغيذ المشروعات الترفيهية. www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بونايتد تويز
التليفون: 19810

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- الزمالك
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095874
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صورة الاعلان: العاب اطفال وكبار - في القاهرة مصر

العاب اطفال وكبار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماتقبلش بأقل من رقم واحد! ألعاب Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وب.
العنوان:

القاهرة - مصر

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30/5/2021
صورة الاعلان: Mega playground - في القاهرة مصر

Mega playground

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Mega playground.!! وحدات ألعاب الحدائق الخارجيه الجديدة من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/5/2021
صورة الاعلان: مقص ايطالى موديل ال ام L m مقاس 72 سم نصف اوتوماتيك بحالة ممتازة موتور - في القاهرة مصر

مقص ايطالى موديل ال ام L m مقاس 72 سم نصف اوتوماتيك بحالة ممتازة موتور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مقص ايطالى موديل ال ام L m مقاس 72 سم نصف اوتوماتيك بحالة ممتازة موتور 2فاز ، 3فاز.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: لدينا معدات وأجهزة المطاعم والكافيهات - في القاهرة مصر

لدينا معدات وأجهزة المطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متوفر لدينا :- معدات المطعم والكافيه معدات المخابز والحلواني وحدات الطهي والتسخين ثلاجات الحفظ والعر.
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

16/3/2021
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