مجمعات العاب اطفال

(للبيع)
|ألعاب ملاهى لو بتفكر فى مشروع ملاهى اطفال بالتقسيط يبقى يونيتد تويز متخصصون فى تصميم وتجهيز مدن الملاهى الترفيه أنظمه سداد متعددة للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810 #العابملاهي #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه عقود صيانة دوريه خدمة مابعد البيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بونايتد تويز
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|الهرم- المنتزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094444
7 جنيه
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