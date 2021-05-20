مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ألعاب ملاهى لو بتفكر فى مشروع ملاهى اطفال بالتقسيط يبقى يونيتد تويز متخصصون فى تصميم وتجهيز مدن الملاهى الترفيه أنظمه سداد متعددة للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810 #العابملاهي #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه عقود صيانة دوريه خدمة مابعد البيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بونايتد تويز
التليفون: 19810

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- المنتزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094444
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: رجعنلكم تاني بأقوي العروض يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار بمدينه نصر

رجعنلكم تاني بأقوي العروض يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار بمدينه نصر

(للإيجار)

رجعنلكم تاني بأقوي العروض يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار بمدينه نصر بموقع مميز بأرقي وأهدي الامكان بج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: الحق احجز عروووض شهر رمضان المبارك متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار

الحق احجز عروووض شهر رمضان المبارك متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار

(للإيجار)

الحق احجز عروووض شهر رمضان المبارك متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب فنادق للعمل بالسعوديه

مطلوب محاسب فنادق للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه في مدينه الرياض محاسب خبره في الفنادق براتب مميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: مسئول/مسئولة مطالبات وتعاقدات مستشفيات

مسئول/مسئولة مطالبات وتعاقدات مستشفيات

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فورا للكبري المستشفيات بالدقي مسئول / مسئولة مطالبات وتعاقدات من الجنسين ويشترط خبرة ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

بيتك هو اكتر مكان لازم يكون متأمن علشان تكون مطمن على اولادك ولو انت عايش فى فيلا فيها اكتر من دور ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,400 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: أخصائي جوده خبره في صناعه التمور والمكسرات والتوابل فورا للسعوديه

أخصائي جوده خبره في صناعه التمور والمكسرات والتوابل فورا للسعوديه

(فرصة عمل)

فوراً لكبرى الشركات المتخصصه في صناعة الأغذية بالسعوديه: #أخصائ_جوده( (#Quality_in_charge *** الشروط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2021
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صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع عبوات بلاستيك

ماكينات تصنيع عبوات بلاستيك

(للبيع)

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير الق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: داتا انتري

داتا انتري

(فرصة عمل)

مدخل بيانات لا يشترط خبرة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل 6 ساعات توفير نظام وظيفي متكامل تعاق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

شركتك او بيتك في خطر 😳😳😳 لكن معانا شركتك وبيتك في أمان مع كاميرات مراقبة داه.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى تسويق الكترونى

مطلوب اخصائى تسويق الكترونى

(فرصة عمل)

لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى تسويق الكترونى خبرة لاتقل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني

كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني

(للبيع)

شركة اكت للكوريان و الاحواض و المطابخ و الحمامات سعر المتر يبدأ من 2300 ج معرضنا :- 21- محمود خيري -.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: الوسام الوطنية للخدمات

الوسام الوطنية للخدمات

(طلب عمل)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

الترجمة الفورية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس التي قلما توجد في أية مؤسسة متخصصة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

عند ايادي مصر كل طلباتك عندنا 😌 عرض كاميرا مراقبة داهوا 2 ميجا بالتركيب والبرمجة بسعر مميز .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

20/5/2021
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