مجمعات العاب اطفال

(للبيع)
|مجمعات ألعاب .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال. مصنعة بمواد Polyethylene صديقة للبيئة ومقاومة للعوامل الجوية .وبضمان 5 سنوات مقاومه للعوامل الجوية بجوده عاليه . دهان معالج ضد الصدأ والتأكل . متوفرة بمساحات مختلفه تناسب جميع الأماكن لا تحتاج إلى قواعد خرسانية للتثبيت . للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|uniteed toys
|التليفون:
|19810
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094278
199,000 جنيه
213,000 جنيه
2,500 جنيه
2,300 جنيه
اتصل
4,000 ريال
اتصل
250 جنيه
261,000 جنيه
218,000 جنيه
415,000 جنيه
246,000 جنيه
110,000 جنيه
299,000 جنيه
300,000 جنيه