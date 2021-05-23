مجمعات العاب اطفال خشبيه

(للبيع)
|مجموعة جديدة من مجمعات ألعاب الأطفال الخشيبة التى تناسب جميع المساحات وهى من الألعاب الجماعية للأطفال التى تسع عدد كبير من الأطفال فى أقل مساحة ومصنعة من أجود الأخشاب والدهانات المقاومة للعوامل الجوية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بونايتد تويز
|التليفون:
|19810
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الهرم- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094776
اتصل
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1,450 جنيه
700 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه