مجزر دواجن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجزر دواجن - في كفر الشيخ مصر

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مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متنوعة يعد واحدًا من المشاريع المتميزة التي يمكن ان تحقق ارباح ضخمة على مدار فترة عمل المشروع (المشاريع الصغيرة بل يمكن اعتباره من فئة المشاريع المتوسطة ( الاتصال: 01001160396 01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

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العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 874 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051546
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دوبلكس 220م بحديقة 150م بكمبوند الياسمين بجوار ابراج سويرس

دوبلكس 220م بحديقة 150م بكمبوند الياسمين بجوار ابراج سويرس

(للبيع)

دوبلكس للبيع 220 +150 حديقة مدخل خاص مكون من ريسبشن مطبخ حمام حديقة بها غرفة بحمام للحارس الدور العل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,600,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: بفيو كامل ع الاهرامات امتلك شقتك فى صن كابيتال

بفيو كامل ع الاهرامات امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للتقسيط)

امتلك بيتك فى صن كابيتال بفيو كامل ع الاهرامات وقريب من المتحف المصرى الكبير وجامعة انترناشونال وكاف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فى 6اكتوبر بموقع مميز واستراتيجى

شقة للبيع فى 6اكتوبر بموقع مميز واستراتيجى

(للتقسيط)

بموقع استراتيجى ومميز امتلك شقتك فى 6 اكتوبر بجانب مول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى وع بعد دقائق من م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شقتك لو مش في العاصمة يبقي مش هتعيش في رفاهية

شقتك لو مش في العاصمة يبقي مش هتعيش في رفاهية

(للبيع)

شقتك لو مش في العاصمة الادارية مش هتعيش في رفاهية ومش هتقدر تستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك في كمبو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)

وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بـ هليوبلس* شقة 135م امامي عباره عن : (3 نوم +2 حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة بأرقي كمبوند بالتقسيط المريح

شقة للبيع في العاصمة بأرقي كمبوند بالتقسيط المريح

(للبيع)

الحق الفرصة وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون اي فوايد وبأقل مقدم وهتستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

4/2/2020
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صورة الاعلان: شقتك من غير تفكير موجود في العاصمة بمقدم بسيط

شقتك من غير تفكير موجود في العاصمة بمقدم بسيط

(للتقسيط)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا دلوقتي من غير تفكير تعال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

231,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: باقل الاسعاررر بمدينه الشروق

باقل الاسعاررر بمدينه الشروق

(للبيع)

دوبلكس 320 م امامية وبحريه + حديقه اماميه وجانبيه ومدخل خاص عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام +4 ريسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بخصم 12% فى العاصمة الادارية

شقة للبيع بخصم 12% فى العاصمة الادارية

(للبيع)

بخصم 12% امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية وقريب من حى السفارات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع للسكن والاستثمار فى العاصمة الادارية

شقة للبيع للسكن والاستثمار فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة للسكن والاستثمار فى العاصمة الادارية 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: لاستثمار مضمون امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

لاستثمار مضمون امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

بتدور ع استثمار مضمون مش هتلاقى غير العاصمة الادارية وسط كل خدماتك مستشفيات وعيادات ومدارس واجمل الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: باقل الاسعاررر بمدينه الشروق

باقل الاسعاررر بمدينه الشروق

(للبيع)

دوبلكس 320 م امامية وبحريه + حديقه اماميه وجانبيه ومدخل خاص عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام +4 ريسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى

مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى 1- خبرة من 2 الى 5 سنوات 2- حسن المظهر ( شرط اساسي ) 3- ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: اخصائي تسويق الكتروني

اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

عاجـل لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية مطلوب أخصائى تسويق إلكترونى ترسل السيرة الذاتية عليها ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

111,111 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات

برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات

(للبيع)

لمن يبحثون عن برامج لإدارة شركاتهم ونشاطاتهم التجارية لرفع مستوى ادارتها بحرفية وتحليل الاداء لدراسة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
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