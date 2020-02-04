(للبيع)
|مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متنوعة يعد واحدًا من المشاريع المتميزة التي يمكن ان تحقق ارباح ضخمة على مدار فترة عمل المشروع (المشاريع الصغيرة بل يمكن اعتباره من فئة المشاريع المتوسطة ( الاتصال: 01001160396 01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|874 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051546
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