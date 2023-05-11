مجرشة العلف

(For Sale)
|# مجرشه العلف تسنخدم لجرش وطحن الحبوب لعملية التصنيع 🫘🥜 تعمل بنظام الشواكيش المعالجة بمادة التنجستين تستخدم بغرابيل مختلفة تبدأمن 0.8مللى الى 14 مللى تحتوى على:- 1-وحدة التغذية: التي تعمل على تنظيم التغذية للمجرشة 2-وحدة الباك فلتر: تعمل على تجميع الأتربة الناعمة ورفع كفاءه المجرشة معدات مصانع الاعلاف,مجارش,علف,شركة الجوهرى يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري
|Telephone:
|01001160396
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|القاهرة- داىري المعادي وان قطاميه برج0120
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|11/5/2023
|Ad Number:
|2186232
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100 Pound