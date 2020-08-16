مجارش العلف من شركة الجوهرى تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مجارش الاعلاف) يعتبر مجارش الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنها الى اقطار مناسبة لعملية التصنيع وتعمل على نظام الشواكيش المعالجة بمادة التنجستين لاطالة عمرها وتستخدم بغرابيل مختلفة تبدا من 0.8 مللي الى 14 مللي معدات مصانع الاعلاف,مجارش,علف,شركة الجوهرى 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البر