مجارش العلف من شركة الجوهرى

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجارش العلف من شركة الجوهرى - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مجارش العلف من شركة الجوهرى تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مجارش الاعلاف) يعتبر مجارش الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنها الى اقطار مناسبة لعملية التصنيع وتعمل على نظام الشواكيش المعالجة بمادة التنجستين لاطالة عمرها وتستخدم بغرابيل مختلفة تبدا من 0.8 مللي الى 14 مللي معدات مصانع الاعلاف,مجارش,علف,شركة الجوهرى 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرى
التليفون: 01098987479

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2020
رقم الإعلان: 2065270
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بويات وحدايد واكسسوارات موبيليا وعدد كهرباء وعدد يديوية - في القاهرة مصر

بويات وحدايد واكسسوارات موبيليا وعدد كهرباء وعدد يديوية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المحلات فى التصفية يوجد لدينا عدد كهرباء ويدوية وبويات وحدادة واكسسورات موبيليا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: معدات الاضاءة وكاميرات سينمائي - في القاهرة مصر

معدات الاضاءة وكاميرات سينمائي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير معدات تصوير سينمائي يوجد لدينا جميع انواع معدات الاضاءة وكاميرات سينمائي بارخص الاسعار.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/8/2020
صورة الاعلان: الرافعه الشوكيه - في القاهرة مصر

الرافعه الشوكيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: مكبس 3D للبيع - في القاهرة مصر

مكبس 3D للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكبس 3Dللبيع كبس من ثلاث اتجاهات لكبس الخرده (( الاسكراب )) كبس الكانز واللومنيوم. والصاج وكبس حديد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/7/2020
صورة الاعلان: الميزان البسكول اليكترونى موديل 2020 - في القاهرة مصر

الميزان البسكول اليكترونى موديل 2020

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سابقة اعمالنا تتحدث عنا يتوافر جميع انواع ومقاسات وحمولات الموازين البسكول اليكترونى الخاصة بوزن ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

26/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب مكبس أقراص دوائية جديد أو مستعمل بحالة ممتازة - في القاهرة مصر

مطلوب مكبس أقراص دوائية جديد أو مستعمل بحالة ممتازة

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

مطلوب مكبس أقراص جديد أو مستعمل بحالة ممتازة , بنش واحد او متعدد البشات لمصنع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: معدات انتاج السيلاج - في القاهرة مصر

معدات انتاج السيلاج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

معـدات إنـتـاج السيلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف " خطوط إنتاج السيلاچ الثابت.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 دولار

20/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager