متوفر نادلات من الجنسية المغربية و التونسية

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نادلات ذوات جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لدينا عمالة مميزة بجميع التخصصات و جاهزين للسفر نحن نوفر لكم شتى ما تطلبون من الايادي العاملة المغربية -خبرة و كفاءة عالية في العمل -دراية تامة و شاملة في المجال -تجربة سابقة في العديد من المطاعم نعتبر الأفضل و الأسرع في الاستقدام و تعاملنا مع اكبر الشركات يثبت افضليتنا بفضل الله لكل من يرغب في استقدام عمالة من المغرب ما عليه الا التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرباط- الرباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049391
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